Coronavirus, sono 52 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Napoli

Sono 52 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Napoli. Lo rende noto l'Asl Napoli 1 Centro con il consueto bollettino giornaliero. In particolare, di questi 52, 27 sono contatti stretti di positivi, 8 sono tamponi eseguiti da USCA su consiglio dei medici di medicina generale, 15 sono cittadini che hanno scelto in autonomia di effettuare il tampone - e in questo caso si sta cercando di approfondire le motiviazione. Due, infine, sono casi di contagio riscontrati attraverso lo screening che precede l'ospedalizzazione.

In totale sono 2955 i casi di contagio a Napoli da quando è iniziata la pandemia. Di questi, 1149 sono guariti, 503 sono gli asintomatici. Sono 153 i deceduti e 1560 le persone in isolamento domiciliare.