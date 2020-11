Coronavirus, segnali positivi dal bollettino comunale: i guariti superano i nuovi contagiati

Sono 227 i nuovi contagiati da Covid-19 a Napoli, rilevati oggi dall'Asl Napoli 1. Di questi, 90 sono risultati dai tamponi privati (82 asintomatici); 65 sono contatti stretti di positivi; 45 sono risultati positivi dopo essere stati indirizzati dal medico di medicina generale; 3 sono esiti positivi degli screening eseguiti in strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco; 24 sono positivi risultati dagli screening che precedono l'accesso in strutture sanitarie. Si segnalano inoltre 529 guariti in un solo giorno e 7 deceduti.

Un dato che risulta particolarmente incoraggiante se paragonato ai bollettini di qualche giorno fa.

In totale sono 27948 i positivi a Napoli, 7801 dei quali già guariti. In ospedale ci sono 379 persone, 33 delle quali in terapia intensiva. Sono 19282 le persone attualmente in isolamento domiciliare e 543 i deceduti dall'inizio della pandemia.