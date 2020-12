Coronavirus, a Napoli il numero dei guariti triplica quello dei nuovi contagiati

Cala ancora la curva del contagio a Napoli. Lo si evince dal bollettino trisettimanale dell'Asl Napoli 1 pubblicato nella serata di ieri dal Comune di Napoli. Rispetto a lunedì 21 dicembre, dunque in due giorni, si contano 329 casi in più. Molti di più i guariti, che aumentano di 937 unità nello stesso lasso temporale. Si contano, purtroppo, anche 9 persone decedute per Covid-19. Cala complessivamente il numero dei residenti a Napoli attualmente positivi, che ora ammonta a 13.634. Di questi, 358 si trovano in ospedale (25 in terapia intensiva), e 13.276 in isolamento a casa.

Dall'inizio della pandemia sono 35.077 le persone contagiate a Napoli, 773 quelle decedute.