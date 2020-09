Coronavirus, 187 contagiati in più in quattro giorni a Napoli. C'è anche un boom di guariti

Sono 187 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Napoli in soli quattro giorni. Lo rende noto il Comune di Napoli che diffonde i dati dell'Asl Napoli 1 centro con cadenza bisettimanale. Sale a 1631 il numero di residenti attualmente positivi in città e a 2827 il numero di positivi complessivi da quando è iniziata la pandemia. Resta stabile il numero di deceduti rilevato venerdì scorso, 153. Sono 71 in più le persone che invece si trovano in isolamento domestico, dieci in più in ospedale. Rispetto a venerdì scorso, però, si segnala anche un incremento di 106 persone guarite. Un beneaugurante risultato che infatti non fa salire in maniera vertiginosa il numero di persone attualmente positive (che difatti, rispetto a venerdì, aumenta di 81 unità).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.