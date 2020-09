Coronavirus, a Napoli 57 nuovi contagiati in un solo giorno: ma è allarme per i numeri di telefono falsi

Sono 57 i nuovi positivi registrati a Napoli in un giorno dall'Asl Napoli 1 Centro. In particolare, 20 di questi sono risultati da tamponi eseguiti da USCA (Napoli): si tratta di contatti stretti di positivi per i quali è in corso l'approfondimento su ulteriori contatti stretti. Altri 12 sono tamponi eseguiti da USCA (Napoli) su richiesta dei medici di medicina generale. Altri 24 sono cittadini che hanno scelto autonomamente di effettuare il tampone. In questo caso l'Asl indaga anche sui motivi che hanno portato a questa scelta. Si cercano inoltre contatti stretti ma alcuni dei numeri rilasciati non sono raggiungibili o sono inesistenti. Un caso, infine,è stato ricostrato tra i tamponi eseguiti per lo screening delle forze dell'ordine.

Tra i nuovi casi, 53 sono in isolamento domiciliare e tre in ospedale. Si segnala inoltre un ricoverato in più, rispetto a ieri, nel Covid Center dell'Ospedale del Mare. Un solo posto ancora disponibile tra le degenze ordinarie, nell'altro Covid Center napoletano del Loreto Mare. In totale sono 2782 i positivi, 984 i guariti, 503 gli asintomatici. Sono 86 le persone ricoverate in ospedale, 8 delle quali in terapia intensiva. Ben 1559 sono in isolamento domiciliare. Resta stabile a 153 il numero di deceduti. ¨