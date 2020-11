Coronavirus, a Napoli oltre 700 nuovi casi in un solo giorno: il bollettino

Sono 775 i nuovi positivi riscontrati a Napoli e segnalati dall'ultimo bollettino dell'Asl Napoli 1. Di questi, 460 sono tamponi eseguiti dai laboratori privati (449 asintomatici, 11 sintomatici); 146 sono contatti stretti di positivi; 73 sono sintomatici tamponati su richiesta del medico di base; 3 sono esiti di screening in istituti penitenziari; 11 screening in strutture sanitarie ubbliche e private, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco; 40 sono tamponi che precedono l'ingresso nelle strutture sanitarie; 20 screening preventivi in strutture sanitarie e residenze conventuali; 25 screening fra assistiti a domicilio.

Si segnalano inoltre 93 guariti e 6 persone morte. Nel complesso sono 26302 i positivi. Di questi 6460 sono guariti, 9403 gli asintomatici, 384 ricoverati (32 in terapia intensiva), 18999 in isolamento domiciliare. Sale a 477 il numero dei deceduti.