Coronavirus, a Napoli quasi duemila contagiati in più nel fine settimana

Sono poco meno di duemila (1999) i nuovi casi di contagio registrati nella città di Napoli da venerdì 30 ottobre a oggi. Si tratta di un dato purtroppo mai registrato prima. Nel fine settimana, inoltre, si sono contati ben sei decessi. Sono 518 i guariti, per un totale di 3564 persone guarite dall'inizio della pandemia. In totale, dall'inizio della crisi pandemica, 15049 persone sono state contagiate a Napoli. Di queste, 11286 sono attualmente positive, 254 delle quali in ospedale (26 in terapia intensiva).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.