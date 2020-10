Coronavirus, a Napoli 366 casi di contagio in un solo giorno

Sono tantissimi i nuovi contagiati nella città di Napoli, calcolati in un solo giorno: per la precisione 366 nuovi positivi: lo rivela l'Asl Napoli 1 nel consueto bollettino quotidiano. Di questi 366, 67 sono tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. In 58 di questi 67 casi i pazienti erano asintomatici. La maggioranza (193) sono tamponi eseguiti da USCA per contatti stretti di positivi. Ci sono poi 74 tamponi eseguiti da USCA (Napoli) su richiesta dei medici di medicina generale. Di questi, 57 erano paucisintomatici, 17 sintomatici. Infine 32 tamponi positivi sono emersi dagli screening sierologici.

In totale sono 7786 i positivi a Napoli da quando è iniziata la pandemia. Di questi, 2307 sono guariti (97 da ieri) e 5412 sono in isolamento domiciliare. Sono 163 le persone decedute.