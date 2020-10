Coronavirus, a Napoli 278 nuovi casi di contagio in un solo giorno

Sono 278 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nella sola città di Napoli. Lo rivelano i dati dell'Asl Napoli 1. In particolare, dei nuovi casi, 185 sono contatti stretti di positivi, 62 sono tamponi eseguiti su richiesta dei medici (41 paucisintomatici, 21 sintomatici), due sono screening privati, uno è un contatto stretto di un caso positivo riscontrato in una struttura SIR, 3 sono contatti stretti di positivi riscontrati a scuola, 4 sono tamponi risultati positivi nell'ambito di screening sul personale sanitario, per 21 invece sono in corso approfondimenti per capire per quali motivi si sono sottoposti a tampone. In questo caso alcuni numeri non risultano ancora raggiungibili.

Si segnalano 54 guariti e un decesso in più. Dei nuovi casi, 217 sono in isolamento domiciliare. In totale sono 6644 i casi registrati a Napoli dall'inizio della pandemia. Di questi, 2108 sono guariti e 4212 sono in isolamento domiciliare. In ospedale sono finite 162 persone, 13 delle quali in terapia intensiva. Sono 160 i deceduti per Covid-19 a Napoli dall'inizio della pandemia.