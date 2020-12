Coronavirus, a Napoli il dato dei guariti è assai promettente: in calo i nuovi contagi

Sono 126 i nuovi positivi al Covid-19 a Napoli. Lo segnala l'Asl Napoli 1 nel bollettino quotidiano. .Di questi, 48 sono tamponi eseguiti da laboratori privati (43 asintomatici); 21 sono contatti stretti di positivi; .34 sono tamponi eseguiti su richiesta del medico di base; due sono esiti positivi di screening negli istituti penitenziari; 4 sono tamponi positivi tra gli screening degli assistiti a domicilio; 17 infine sono i contagiati risultati positivi durante gli screening che precedono l'ingresso nelle strutture sanitarie.

Si registrano 526 guariti, ed è questo il dato positivo. Una persona è deceduta (nel bollettino si segnalano in totale 13 morti, 12 dei quali sono decessi avvenuti nei giorni scorsi e registrati solo oggi).

In totale, dall'inizio della pandemia, si sono registrati 33.944 casi di Covid-19 in città. Di questi, 17.272 sono guariti, 387 sono in ospedale (27 in terapia intensiva); 15.625 sono in isolamento domiciliare e 723 sono, purtroppo, deceduti.