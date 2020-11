Coronavirus, aumentano i casi di contagio anche nella città di Napoli

Sono 1226 i nuovi casi di contagio registrati a Napoli dall'Asl Napoli 1 in due giorni, da mercoledì a venerdì. Il resoconto periodico è stato diffuso dal Comune di Napoli. Rispetto all'ultimo bollettino si registrano anche sei morti in più e sei ricoveri in ospedale in più. Diminuiscono invece i ricoverati in terapia intensiva (da 39 a 38) e aumentano a 15.937 i contagiati in stato di isolamento domestico. Aumentano notevolmente anche i guariti, 389 in due giorni.

In totale sono 16302 i residenti a Napoli attualmente positivi al Covid (come detto, 15937 in isolamento a casa e 365 in ospedale).