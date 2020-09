Coronavirus, dati in calo anche nella città di Napoli: sono 15 i nuovi positivi

Sono 15 i nuovi positivi nella città di Napoli. Lo rivela l'Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. In particolare, uno di questi è un viaggiatore sottoposto a screening, di ritorno da fuori regione e risultato positivo. Un altro caso è rinconducibile a personale scolastico: il tampone eseguito per la 'scuola sicura' è risultato positivo. Un altro tampone è stato eseguito per un paziente pronto a essere ospedalizzato e risultato anche positivo al Covid. Sei tamponi positivi sono stati eseguiti dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziali, altri sei sono infine cittadini autosottopostisi a tampone: in questo caso l'Asl indaga anche sui motivi che hanno spinto le persone a sottoporsi al test. D

Dei quindici nuovi casi, uno è in ospedale e 14 in isolamento domiciliare.

Gli ospedali

Un ricoverato in più al Covid Center dell'Ospedale del Mare, una dimissione al Covid Center del Loreto Mare. Qui ci sono tre posti di degenza ordinaria ancora disponibili, esauriti invece quelli dell'Ospedale del Mare (vuoti però i posti di terapia intensiva e sub intensiva).

In totale sono 2383 i positivi, ai quali sottrarre 924 guariti. Di questi positivi, 503 sono asintomatici, 1244 sono in isolamento domiciliare.