Coronavirus, 235 casi in più a Napoli: la metà sono contatti stretti di contagiati

Arriva anche il bollettino giornaliero che riguarda la città di Napoli ed è fornito dall'Asl. Da ieri sono 235 i nuovi casi di contagio registrati: in particolare 113 si riferiscono a contatti stretti di positivi; 61 sono tamponi effettuati su richiesta dei medici di medicina generale su pazienti paucisintomatici o sintomatici, 4 sono agenti di polizia penitenziaria (3) e di Polizia di Stato (1). Sei sono screening seriologici privati (uno è uno scolaro), 32 sono tamponi eseguiti durante gli screening nelle strutture sanitarie residenziali, 15 sono contatti stretti di positivi in ambito scolastico, per 4 persone infine sono in corso approfondimenti per capire per quale ragione abbiano effettuato il tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 48 i nuovi guariti e 178 le persone in isolamento domiciliare da oggi. I dati complessivi parlano di 5912 positivi, dei quali 1918 sono guariti, 3669 sono in isolamento domiciliare e 161 in ospedale (14 in terapia intensiva).