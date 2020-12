Coronavirus, a Napoli trend in calo: molti più guariti nel bollettino

Resta sostanzialmente stabile l'incremnto del contagio, nell'ultima settimana a Napoli: nel terzo dei bollettini trisettimanali diffusi dal Comune di Napoli con dati Asl Napoli 1 si segnalano 475 nuovi casi rispetto a mercoledì (dunque in due giorni). Sono molti di più, però (ed è questo il dato confortante) i guariti nello stesso periodo: ben 740. Cinquanta le persone decedute.

In totale sono 17591 le persone attualmente positive a Napoli (dato in calo), 14701 i guariti. Dall'inizio della pandemia 32968 persone hanno contratto il virus a Napoli. Si alleggerisce anche il carico sugli ospedali: cala infatti il numero di persone ricoverate, 348, e anche quello relativo alle persone in terapia intensiva, che sono ora 22.