Coronavirus, a Napoli stabile il numero dei nuovi positivi ma aumentano i guariti

Sono 250 i nuovi positivi al Covid-19 a Napoli, segnalati dall'Asl Napoli 1 nel bollettino quotidiano di oggi. Di questi, 177 sono risultati positivi in seguito a tamponi eseguiti da laboratori privati (171 asintomatici), 20 sono contatti stretti di positivi; 45 sono risultati positivi dopo aver effettuato il tampone su richiesta del medico di base; 8 sono pazienti positivi sottopostisi a tampone prima dell'accesso in strutture sanitarie.

Sono 418 guariti (circa 40 in più di ieri) e si contano, purtroppo, altri tre morti. In totale 33.217 hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia, 15..18 dei quali sono già guariti. Sono 386 le persone in ospedale (20 in terapia intensiva) e 16846 le persone in isolamento domicilare. Dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 682 cittadini napoletani affetti da Covid-19.