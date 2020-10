Coronavirus, a Napoli 227 nuovi positivi in un solo giorno

Sono 227 i nuovi positivi riscontrati a Napoli nell'ultimo giorno. Di questi, rende noto l'Asl, 165 sono tamponi effettuati da Unità di Continuità Assistenziale da contratti stretti di positivi. Inoltre 53 sono invece le persone che sono risultate positive dopo aver effettuato tamponi su richiesta dei medici di medicina generale, otto persone hanno effettuato il tampone e sono risultati positivi - e per questi 8 si indaga anche sulle motivazioni che hanno portato le persone a sottoporsi a tampone. Una persona, infine, è un viaggiatore di ritorno dall'estero risultato positivo anche se asintomatico.

Sono in totale 5403 i positivi a Napoli, dei quali 3271 sono in isolamento domiciliare, 147 sono in ospedale (11 in terapia intensiva). Sono 1820 le persone già guarite, 158 i deceduti.