"Il virus è tornato a Mugnano": un nuovo positivo al Covid-19

"Il virus è tornato anche a Mugnano. La persona risultata positiva al tampone è già in isolamento. Stiamo sottoponendo a tampone anche coloro che hanno avuto contatti diretti come da procedura. Invito tutti i cittadini ad evitare inutili allarmismi, ma a tenere alta la guardia rispettando tutte le regole attualmente in vigore, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi ed evitando assembramenti". E' il post Facebook del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.