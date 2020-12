Mugnano, aggiornamento Covid: "676 positivi sul territorio"

"Aggiornamento Covid-19. Al momento ci sono 676 positivi sul territorio, 13 ricoverati in ospedale. I guariti salgono a 675. 12 deceduti da inizio pandemia". Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, aggiornando la cittadinanza sull'andamento del contagio a oggi, 4 dicembre e specificando in un video-messaggio che "i dati si riferiscono al report dell'Asl Napoli 2 Nord dell'altro ieri".

"Al momento - prosegue poi il primo cittadino mugnanese - la Campania è ancora zona rossa, per tanto insieme alla Task Force abbiamo deciso di mantenere le seguenti restrizioni:

Restano chiuse le scuole

Restano chiuse le ville comunali

Resta chiuso il mercatino per il prossimo mercoledì

Divieto di fumare in fila e di giocare i gratta e vinci all'interno delle tabaccherie

Obbligo di sanificare i condomini, le scale e le parti comuni.

È nuovamente consentito, invece, esporre la merce in strada (fermo restando le classifiche precauzioni sanitarie).

Riapre il cimitero

Buoni spesa, il bando uscirà prima di Natale

Bonus fitti Covid in pagamento, quello regionale sarà pagato entro Natale.

Non appena riapriranno i negozi, vi invito a spendere dai nostri commercianti, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà e che hanno fatto un grande sacrificio per il bene di tutti".