Covid-19, Mugnano: "I positivi scendono sotto i 700 e i guariti sono 527"

"Aggiornamento Covid-19: iniziano a scendere i positivi(sotto i 700) e ad aumentare i guariti(527). 12 le persone purtroppo decedute e 10 in ospedale, nessuno in terapia intensiva". Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, aggiornando la cittadinanza sull'andamento del contagio a oggi, 30 novembre.

"Le scuole - prosegue poi il primo cittadino mugnanese - resteranno chiuse fino al 9 dicembre, poi probabilmente si ritorna in classe fino al 22. Valuteremo in base all’andamento dei contagi cosa fare insieme alla task-force che al suo interno ha anche dei medici.

Controlli in aumento sul territorio. Abbiamo chiuso un circolo ricreativo che sfruttava un ingresso sul retro. Inoltre stiamo effettuando controlli a sorpresa. Uscite sempre muniti di valida autocertificazione compilata.

Bonus alimentare: non è ancora uscito alcun bando. Invito tutti quindi a non venire al comune a chiedere info. Appena sarà pronto, ne daremo ampia comunicazione. Ricordo che non è rivolto a chi percepisce già il reddito, pensione, disoccupazione e così via. Inoltre saranno esclusi quei cittadini che hanno sul conto una giacenza superiore ai 10mila euro.

Finalmente buone notizie sul fronte bonus fitti. Stiamo già pagando quelli covid e, con l'approvazione del bilancio nel consiglio comunale di stasera, incameriamo anche le somme regionali destinate al contributo ordinario 2019. Erogheremo la somma (più della metà dell’importo massimo previsto per ogni fascia) prima di Natale.

Come sempre vi invito alla massima cautela, ad uscire il meno possibile, ad usare sempre la mascherina e igienizzare spesso le mani".