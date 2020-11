Coronavirus, aggiornamenti da Mugnano: "750 positivi. Scuole chiuse fino al 3 dicembre"

"Sono 750 gli attuali positivi sul nostro territorio(perché ci sono 207 guariti)". Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, aggiornando la cittadinanza sull'andamento del contagio a oggi, 20 novembre.

"Un aumento costante purtroppo - aggiunge il primo cittadino - che mi costringe a prendere ulteriori provvedimenti:

- Le scuole restano chiuse fino al 3 dicembre e la didattica continuerà a distanza. Avremo così il tempo di sanificare gli istituti e effettuare uno screening completo di alunni, docenti e genitori.

- Divieto di fumare in fila o in prossimità di altre persone anche se all'aperto

- Divieto di "grattare" i gratta e vinci all'interno delle tabaccherie

- Divieto del commercio in forma ambulante fino al 3 dicembre. È anche vietato esporre merce in strada

- Divieto di gettare dispositivi di protezione sul suolo pubblico

- Obbligo di sanificare periodicamente negozi, condomini, parchi. È obbligo degli amministratori di parchi e condomini evitare assembramenti nei luoghi comuni.

- La sosta sulle strisce blu sarà gratuita dalle ore 13 alle ore 08

- L'accesso agli uffici comunali è consentito solo previo appuntamento telefonico