Covid-19, Mugnano: il 23 ottobre chiuso l'ufficio anagrafe per sanificazione

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, avvisa la cittadinanza che domani - 23 ottobre - l'ufficio anagrafe del Comune resterà chiuso per sanificazione.

Ecco la nota pubblicata dal primo cittadino sul suo profilo ufficiale Facebook: "Avviso ai cittadini. Domani l'ufficio anagrafe sarà chiuso per una sanificazione straordinaria. Un dipendente (che mancava dall'ufficio già da qualche giorno) è infatti risultato positivo al covid. Per precauzione resterà chiuso al pubblico anche il Municipio. Ho disposto anche i tamponi per tutto il personale comunale".