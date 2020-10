Coronavirus a Casoria, la situazione: c'è una vittima

Il Coronavirus torna a fare vittime a Casoria. A dare il triste annuncio il sindaco Raffaele Bene: "Cari concittadini, vi comunico il bollettino giornaliero con molta tristezza, perché purtroppo questa volta abbiamo anche un nostro concittadino deceduto. Alla famiglia vanno le mie più sincere condoglianze da parte di tutta la comunità casoriana che si stringe intorno al vostro dolore. I contagi sono sempre in aumento e siamo al lavoro per garantire tutto il supporto necessario per affrontare i prossimi eventi. Raccomando a tutti responsabilità, responsabilità e responsabilità!"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.