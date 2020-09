Coronavirus, un nuovo decesso al Cardarelli

Era ricoverato al Cardarelli in Medicina 3 nel padiglione B, l'uomo deceduto ieri per Covid-19. Era già affetto da altre patologie.

Nello stesso reparto era presente anche un altro positivo al Coronavirus, che è stato poi trasferito al Loreto Mare.

Troppi casi di Coronavirus: stop a ferie e congedi

"In seguito all'andamento della curva epidemiologica e per far fronte all'incremento delle necessità terapeutico-assistenziali, si dispone, ad horas, il blocco delle ferie di tutto il personale, sino a nuova comunicazione", precisa in una nota inviata al personale sanitario la direzione sanitaria del Cardarelli, dopo l'incremento di casi di Covid-19 riscontrati in ospedale. Sospesi anche i congedi per il personale dirigente.

Tamponi naso-faringei per tutto il personale entrato in stretto contatto con i casi di Covid-19 nei reparti dell'ospedale interessati nelle ultime ore dal blocco dei ricoveri.