Area Flegrea, calano i casi ma non le vittime: in 10 giorni 7 morti a Pozzuoli

A Pozzuoli negli ultimi 10 giorni l'Asl Napoli 2 Nord ha segnalato 7 nuovi decessi per Covid-19. Sono stati comunicati ieri al sindaco Vincenzo Figliolia.Le vittime nella cittadina flegrea dall'inizio della pandemia diventano così 90, di cui 56 dallo scorso gennaio.

Figliolia ha diffuso anche i dati aggiornati sulle persone guarite dal virus in città, 185, mentre i contagiati attuali sono 32, uno dei dati più bassi dall'inizio dell'anno. Le persone guarite in via definitiva sono 5.488. Due i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, su 128 tamponi analizzati, che portano a 5.610 il numero totale delle persone colpite dal virus in città.

La curva dei contagi sta rallentando a Pozzuoli come negli altri comuni flegrei: nelle ultime 24 ore si registrano solo due casi a Quarto su 52 tamponi effettuati e due a Bacoli su 44 tamponi analizzati. Nessun caso a Monte di Procida.