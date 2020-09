Coronavirus, anche oggi superati i 200 positivi in Campania: c'è un nuovo decesso

203 i nuovi positivi in Campania, come rende noto l'Unità di Crisi regionale. Da segnalare anche un nuovo decesso e 23 guariti. 43 i casi di rientri da estero o dalla Sardegna tra i positivi odierni.

Positivi del giorno: 203

Tamponi del giorno: 7.154

Totale positivi: 8.580

Totale tamponi: 474.285

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 449

Guariti del giorno: 23

Totale guariti: 4.537 (di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti casi di rientro. ​

I dati del ministero della Salute

In Campania abbiamo ad oggi 226 ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva, 3358 in isolamento domiciliare e 3594 attualmente positivi.

I rientri

Sono 341 i tamponi effettuati tra coloro che rientrano dall'estero o dalla Sardegna. Lo rende noto l'Asl: i dati sono aggiornati dalle 9:00 di ieri alle 16:30 di oggi. In totale 12661 tamponi sono stati effettuati dal 12 agosto, e sono 542 i positivi (20 nell'ultima giornata). Sono arrivate all'Asl 14950 autosegnalazioni dai viaggiatori in fase di rientro. E al numero verde dedicato (800909699) sono arrivate 413 telefonate in due giorni.

