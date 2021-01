Coronavirus, più di 318 i nuovi positivi a Napoli: cinque i decessi (quattro al Cardarelli)

Sono 318 i positivi nelle ultime 24 ore a Napoli. Cinque i deceduti (4 Cardarelli, 1 domicilio). 121 i guariti e zero nuovi ricoveri in ospedale.

La ripartizione dei Positivi

+ 130 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 188 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui +72 lab. privati

complessivamente su 2.153 tamponi (positivi 8,73 %), di cui 634 lab. privati (positivi 11,36%)

+188 nuovi positivi.. .+ 72.. tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico SSR;

eseguono il tampone, risultano positivi;

indagine epidemiologica: sono asintomatici (72), sintomatici (0);

.+ 28.. tamponi eseguiti da USCA (Napoli); indagine epidemiologica: sono contatti stretti

di positivi;

.+ 70.. tamponi eseguiti da USCA (Napoli); indagine epidemiologica: asintomatici 0,

sintomatici 70, tamponati su richiesta MMG

.+ 3... tampone eseguiti (assistenza domiciliare); risultano positivi al tampone; indagine

epidemiologica: sintomatici;

.+ 5.... tamponi eseguiti (screening strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti

pubblici strategici, FF.OO., VV.F.); risultano positivi al tampone; indagine

epidemiologica: asintomatico;

.+ 10.... tampone eseguiti (screening preventivo accesso strutture sanitarie); risultano

positivi al tampone; indagine epidemiologica: asintomatico;

Il bollettino

+ 121 guariti

+ 3 ricoveri in ospedale

+ 0 ricovero in terapia intensiva

+ 59 in isolamento domiciliare

+ 5 deceduti (4 Cardarelli, 1 domicilio)

Covid Center Ospedale del mare..………….. . terapia intensiva….…… 7 / + 0 rispetto a ieri (attivi 16 p.l.)

Ospedale del mare (ex day surgery)…..….… . subintensiva……..….… 8 / + 1 rispetto a ieri (attivi 8)

. degenza…………..…… 34 / + 3 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

Covid Residence Ospedale del mare…..…… . ospiti………………..… 6 / + 0 rispetto a ieri (attive 84 stanze)

Covid Center Loreto mare………………...… . degenza…………..…… 28 / + 1 rispetto a ieri (attivi 50 p.l.)

. terapia sub-intensiva….. 11 / + 1 rispetto a ieri (attivi 20 p.l.)

Covid Center San Giovanni Bosco………..… . degenza…………..…… 18 / - 11 rispetto a ieri (attivi 40 p.l.)

degenza specialistica….. ortopedia… 6/ + 1 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia…11/ - 3 rispetto a ieri (attivi 15)

cardiologia. 2/ + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC…….. 2/ + 2 rispetto a ieri (attivi 4)

Dati complessivi

¨ positivi…………..………...….... 37.418

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 23.382

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 15.274

• ricoverati in ospedale…...…… 397

di cui in terapia intensiva…… 30

• in isolamento domiciliare…..... 12.747

• deceduti…………………....…. 894

¨ contatti diretti non positivi…… 6.082

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario

¨ assistiti a domicilio……….…… 857

• attuali….…………..……..…... 143