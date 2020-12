Scende rapporto tra tamponi/positivi Covid a Napoli, ma è record di morti: 40 i nuovi decessi registrati

L'Asl Napoli 1 rende noti i dati sull'epidemia Covid in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 465 i nuovi positivi a Napoli così divisi:

+ 240 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 225 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui +162 lab. privati

Su 3.431 tamponi (positivi 6,56 %), di cui 1.678 lab. privati (positivi 9,65%).

Il dettaglio

+ 376 guariti

- 10 ricoveri in ospedale

- 4 ricoveri in terapia intensiva

- 184 in isolamento domiciliare

+ 6 deceduti

+ 34 deceduti, allineamento dati reletivamente a pazienti deceduti in strutture ospedalieri extra competenza ASL Na1C e comunicati in data odierna

La situazione negli ospedali

-Covid Center Ospedale del mare..………….. . terapia intensiva….…… 9 / - 6 rispetto a ieri (attivi 36 p.l.)

Ospedale del mare (ex day surgery)…..….… . subintensiva……..….… 7 / - 1 rispetto a ieri (attivi 8)

. degenza…………..…… 38 / - 1 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

-Covid Residence Ospedale del mare…..…… . ospiti………………..… 5 / - 5 rispetto a ieri (attive 84 stanze)

uso singolo o doppio

-Covid Center Loreto mare………………...… . degenza…………..…… 35 / - 3 rispetto a ieri (attivi 50 p.l.)

. terapia sub-intensiva…..15 / + 1 rispetto a ieri (attivi 20 p.l.)

-Covid Center San Giovanni Bosco………..… . degenza…………..…… 23/ + 1 rispetto a ieri (attivi 40 p.l.)

degenza specialistica….. ortopedia… 6/ + 0 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia…. 3/ + 1 rispetto a ieri (attivi 15)

cardiologia. 6/ + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC…….. 3/ + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

Dati complessi

¨ positivi…………..………...….... 32.968

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte

secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni

• guariti….…………..……..…... 14.702

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 12.975

• ricoverati in ospedale…...…… 380

di cui

in terapia intensiva……..…..… 22

• in isolamento domiciliare…..... 17.277

• deceduti…………………....…. 676

¨ contatti diretti non positivi…… 7.649

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario

¨ assistiti a domicilio……….…… 690

• attuali….…………..……..…... 371