Coronavirus, "c'è un decesso a Castellammare". Poi il sindaco viene smentito dalla famiglia

Si era diffusa la voce di un decesso per Covid-19 a Castellammare di Stabia, voce peraltro alimentata dal sindaco della cittadina stabiese, Gaetano Cimmino, che nel pomeriggio aveva scritto su facebook della morte di un 57enne. In serata, però, Cimmino è stato costretto a smentirsi dopo aver ricevuto informazioni diverse dai familiari del soggetto: l'uomo non è morto. "Ci è giunta notizia nelle scorse ore, con la premura di diffusione per informare la popolazione, che un cittadino positivo al Covid-19 sarebbe deceduto nella giornata odierna: un uomo le cui condizioni si sarebbero aggravate all'improvviso. Il decesso non corrisponderebbe alla realtà e di sicuro non fa riferimento alla notizia, diffusa sin da stamattina, della presunta morte di un operatore scolastico, pervenuta da fonti ufficiali ma poi smentita dalla famiglia con prove certe", scrive Cimmino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono in corso intanto alcune verifiche sulla vicenda in oggetto, tenendo presente che la privacy dei pazienti è sempre stata rispettata nelle comunicazioni ufficiali pervenute da questo ente. E ci auguriamo che si sia trattato di un semplice malinteso e che nessun decesso per Covid sia avvenuto oggi a Castellammare di Stabia. [...] Dall’Asl arriva oggi anche la notizia di altri 3 cittadini contagiati: si tratta di un 29enne, di una 19enne e di una 26enne che si trovano invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dopo l’esito positivo del tampone. A tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia. Restiamo uniti e remiamo insieme. Soltanto se continueremo a comportarci con maturità e senso di responsabilità, riusciremo a superare questo momento così difficile", conclude il sindaco di Castellammare.