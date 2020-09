Il Coronavirus stronca un'altra vita, muore napoletana: in via di guarigione la figlia

Nuovo decesso per Covid all'ospedale Rummo di Benevento, il secondo in pochi giorni, dopo la scomparsa di un 57enne di Torrecuso. Una 81enne di Secondigliano ricoverata nel reparto di Pneumologia ha perso la vita nelle ultime ore.

Troppo compromessi i polmoni per essere salvata. La donna era ricoverata con la figlia che è invece in via di guarigione.

Nell'area Covid dell'ospedale di Benevento ci sono undici persone, sei provenienti da Napoli e una da Salerno.