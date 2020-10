Focolaio matrimonio a Monte di Procida, altri 30 casi. Arriva una nuova ordinanza

Ci sono aggiornamenti sul focolaio innescatosi durante il ricevimento per un matrimonio a Monte di Procida. A fornirli è il sindaco Peppe Pugliese, durante una diretta facebook in cui svela che ora il totale di positivi nella cittadina flegrea è salito a 62.

"Sono notizie non buone", annuncia Pugliese. "Pensavamo di essere riusciti a circoscrivere il contagio, ma i numeri sono diversi. L'Asl Napoli 2 Nord è intervenuta per eseguire tamponi: sono stati eseguiti 130 tamponi ieri e 150 tamponi oggi, per un numero vicino ai 300. I risultati dei tamponi di ieri evidenziano un alto tasso di contagio: su circa 130, 41 sono positivi. Alcuni erano già stati conteggiati: ai 33 positivi si aggiungono altri 2 da altro link e altri 30 circa da questo link matrimoniale. In totale siamo a 62 positivi. La comunità sta rispondendo con grande senso di responsabilità. E' stata provvidenziale l'ordinanza di chiusura della scuola. Abbiamo sottoposto a test i bambini collegati a questo link: non è stato bello ma necessario. Devo pubblicare un'ordinanza con nuove restrizioni. I contagi sono tutti da connettersi all'evento del ricevimento. Su 62 nessuno è ospedalizzato ma ci sono lievi sintomatologie".

L'ordinanza

"Ha decorrenza fino alle 24 di domenica 18 ottobre. Restano chiuse le scuole. Tutti gli esercizi commerciali sono tenuti a effettuare screening tra i dipendenti. è necessario per tutelare popolazione e interessi commerciali. Saranno vietate le riunioni al chiuso o all'aperto. E' stata disposta la chiusura di sale gioco e scommesse. Chiudiamo inoltre barbieri, parrucchieri, centri estetici, anche a domicilio: abbiamo constatato che in queste cerimonie c'erano questi professionisti. Saranno consentiti funerali in forma privata con numero massimo di 20 persone. Chiuse palestre e attività sportive".

"Dobbiamo reagire da comunità, con forza, con senso di responsabilità", ha voluto concludere Pugliese. "La Polizia Municipale mi ha segnalato 4 ragazzini che correvano sulle bici sulla via panoramica: inammissibile. Non possiamo mettere un carabiniere in ogni strada. Mi rivolgo ai genitori: sono stati accertati contagi tra adolescenti, ci vuole responsabilità. Ai cittadini montesi in America: abbiamo la necessità di collocare alcuni contagiati in abitazioni. Vi chiedo di offrirci le vostre case, il comune si impegna a sanificarle.