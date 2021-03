Covid, moglie e marito morti a pochi giorni di distanza: lutto ad Ottaviano

Lutto ad Ottaviano per la morte di una coppia di coniugi, uccisi dal Coronavirus. A darne notizia il sindaco Capasso che, con queste parole, ha espresso il proprio cordoglio: "Luigi e Fiorita erano cittadini di Ottaviano, marito e moglie, e sono morti entrambi nel giro di pochi giorni, uccisi dal covid. Ieri si è spenta Fiorita, qualche giorno fa il marito Luigi. Possiamo soltanto immaginare il dolore dei figli, ai quali va il nostro enorme abbraccio".

"Per loro, tutti quelli che ci hanno lasciato, per chi ancora lotta in ospedale abbiamo il dovere di comportarci con correttezza, mettere la mascherina, lavarci spesso le mani, mantenere la distanza fisica. Se abbiamo una coscienza, dobbiamo essere responsabili