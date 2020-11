Coronavirus, Torre del Greco sfiora i mille contagiati

Preoccupa il boom di contagi da Coronavirus registrati a Torre del Greco. Nella giornata di ieri è salito a 998 il numero dei positivi, 19 ricoverati in ospedale. Lo ha comunicato il sindaco Giovanni Palomba nel corso del consueto appuntamento con l’aggiornamento a cura del Centro operativo comunale. I nuovi casi sono 123, sono stati accertati nelle ultime ore dall’Asl Napoli 3Sud e si riferiscono ai risultati dei tamponi eseguiti questa settimana.

In questo resoconto c’è poi una notizia negativa, che attiene al passaggio di un positivo dal regime dell’isolamento domiciliare a quello ospedaliero, e una positiva: 13 sono i soggetti guariti. Sono in crescita anche i dati del contagio a Torre Annunziata. Il sindaco Vincenzo Ascione ha comunicato che sono 23 i nuovi positivi, 4 i guariti. Mentre in totale sono 477 i cittadini torresi positivi, 12 di questi ricoverati presso Covid Center.