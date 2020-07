Coronavirus, brutte notizie da Massa Lubrense: quattro positivi

"Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL le risultanze di quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi. Purtroppo sono positivi. Si tratta di quattro persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi. Manteniamo la calma. Il caldo ed il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Sfortunatamente dobbiamo convivere con il virus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra ASL per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti", scrive in una nota Lorenzo Balduccelli Sindaco di Massa Lubrense sui nuovi casi di Covid-19 a Massa Lubrense.

