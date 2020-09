Afragola, la decisione del sindaco Grillo: mascherine obbligatorie 24 ore su 24

Il sindaco di Afragola Claudio Grillo ha disposto l'obbligo, sul suolo comunale, di indossare la mascherina 24 ore su 24, e non solo dalle 18 in poi come deciso dal Governo. "Per arginare l'emergena sanitaria e l'aumento dei contagi", si legge, "è fatto obbligo di indossare la mascherina, con multe fino a 1000 euro per chi non rispetta leregole".

Sono ad oggi 12 i casi di contagio al Covid-19 in città. L'ordinanza vale ovunque, quindi anche all'aperto, in piazze, parchi e resta l'obbligo di indossarla al chiuso. L'amministrazione comunale chiede anche ai cittadini di evitare lo smaltimento indiscriminato di mascherine.