Coronavirus, a Ottaviano torna obbligatoria la mascherina anche all'aperto

Ancora un caso di positività al Coronavirus a Ottaviano. Lo annuncia il sindaco Luca Capasso, che contestualmente comunica ai concittadini di aver adottato un provvedimento che rende obbligatoria la mascherina all'aperto, ogni sera. "L'Asl ci ha appena comunicato un altro contagio, anche lui componente della comitiva di ragazzi che ha fatto le vacanze in un'altra regione", scrive Capasso. "Era già in isolamento insieme alla famiglia ed era una notizia che in qualche modo ci aspettavamo. Domattina andrà in vigore l'ordinanza, che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto, dalle 19 alle 6 del giorno successivo. Ci saranno controlli e sanzioni fino a 1000 euro, mi raccomando per l'ennesima volta: prudenza e attenzione":

