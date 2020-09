Covid-19, la mappa dei contagi a Napoli: il virus si sposta a Chiaia e Posillipo

Dopo i rientri dalle vacanze estive, il virus pare si stia concentrando (soprattutto da agosto) nei quartieri Chiaia e Posillipo, come da nota dell'Asl Na 1. In precedenza, invece, i distretti più interessati dal Covid-19 erano San Carlo all’Arena, Vomero e Arenella.

Al 31 luglio l’età mediana dei pazienti positivi (Asl Na1) era 55 anni; dopo i “viaggiatori” di agosto l’età mediana osservata sull’intero periodo di emergenza si è abbassata a 43 anni. Mentre per il solo mese di agosto l’età mediana è pari a 27 anni.

Nel Covid Center Loreto Mare i 20 posti sono tutti occupati. Anche al Covid Center dell'Ospedale del Mare i 24 posti sono occupati. Liberi per fortuna, i 6 posti di terapia intensiva e i 6 di sub-intensiva.

Aumentano con i nuovi contagiati a 1802 i positivi a Napoli. In particolare, 892 sono già guariti, 146 sono deceduti, quaranta sono ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva), 466 sono asintomatici e 727 sono in isolamento domestico.

In totale dall'inizio dell'epidemia sono 4174 i positivi a Napoli, 1028 a Salerno, 992 a Caserta, 616 ad Avellino e 236 a Benevento.

Il bollettino del 31 agosto in Campania

Sono 184 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore su un totale di 5.783 tamponi effettuati. Superata quota settemila contagiati dall'inizio della pandemia. Restano fermi a 445 il numero dei deceduti così come i guariti che sono 4.412

Positivi del giorno: 184 (*)

Tamponi del giorno: 5.783

Totale positivi: 7.066

Totale tamponi: 419.261

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 86 viaggiatori (di cui 35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri).