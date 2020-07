Mamma e figlie piccole positive al Coronavirus: "Frequentano Ercolano"

"Sono stati riscontrati test che hanno dato esito positivo al Covid-19 relativi a tre persone che hanno frequentato la città di Ercolano. Si tratta di una mamma insieme alle sue due bambine, mentre il papà risulta negativo. Tutte e tre risultano asintomatiche". A dare la notizia è stato il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto. La famiglia vivrebbe in realtà a Portici, cosa che è stata specificata successivamente.

Così Bonajuto: "Sono stati immediatamente attivati i protocolli sanitari previsti e disposto l’isolamento domiciliare della famiglia sotto sorveglianza dell’Asl. Seppur in forma meno violenta dei mesi scorsi, il virus continua ad essere attivo ed occorre sempre e in ogni occasione la massima prudenza. Prima ancora di parlare di controlli e repressione, chiedo a tutte le persone adulte e in particolar modo ai genitori, di essere sempre prudenti e ricordare ai più giovani che questa storia di utilizzare la mascherina e mantenere le distanze non è uno scherzo, ne va della propria salute".

La situazione in Campania

Sono 19 i nuovi casi registrati nel bollettino di ieri aggiornato alle 23,59 di martedì 28 luglio, questi emersi dai 1689 tamponi analizzati. Quattro persone sono guarite e non ci sono nuovi decessi.

Le persone attualmente positive al Covid-19 a Napoli secondo l'ultimo bollettino sono invece 31, con 11 ricoverati in ospedale, nessuno dei quali in terapia intensiva.