Coronavirus, cluster in un macello di Caivano: 20 operai positivi

Venti operai di un macello di Caivano sono risultati positivi al tampone rinofaringeo per il Coronavirus. Sono residenti tutti nei Comuni a cavallo tra le province di Napoli e Caserta e una decina tra questi sono extracomunitari. A riportare la notizia è il Mattino.

Cinquanta tamponi relativi ai colleghi dei contagiati sono fortunatamente risultati negativi. Sono in programma o in corso tamponi ai restanti dipendenti, mentre prosegue l’indagine epidemiologica sui positivi e i loro spostamenti.

Intanto le condizioni dei positivi non destano preoccupazione. Sono tutti in isolamento domestico e quasi tutti asintomatici. Non è chiaro, al momento, chi sia stato il paziente zero.

Non è da escludere la chiusura dell'industria e la sanificazione dei suoi locali, eventualità che genererebbe ingenti danni economici per l'azienda.