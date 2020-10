Coronavirus, lutto per Nino D'Angelo: morto il cognato

Lutto familiare per Nino D'Angelo: durante la notte - come annuncia lo stesso cantante napoletano su Facebook - è venuto a mancare Gaetano Gallo, fratello della moglie di Nino, Annamaria. Gaetano Gallo è deceduto in seguito al contagio da Covid-19. "Padre premuroso e amico esemplare", così lo definisce D'Angelo. A suo cognato l'artista ha dedicato il brano "Cumpagno mio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.