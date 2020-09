Ricciardi (Oms): “In Italia nessun lockdown ma Campania a rischio”

L'attuale situazione dei contagi preoccupa l'Oms e l'autorità sanitarie italiane. A confermarlo in un'intervista al quotidiano La Stampa è stato Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consigliere del ministero della Salute. Ricciardi sembra aver scongiurato l'eventualità di un nuovo lockdown totale in Italia ma ha posto l'accento sulla condizione della Campania che attualmente risulta essere tra le regioni con la situazione più preoccupante insieme a Lazio e Sardegna. “La sensazione di benessere estiva ha portato un certo rilassamento, ma ora ci sono migliaia di casi al giorno per cui è bene osservare attentamente misure come le mascherine dopo le 18 nelle zone di movida. In questa fase tutte le città e le regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna”. Secondo l'esperto la situazione peggiorerà ancora tra due settimane.

Il peggioramento tra due settimane

“Un peggioramento della situazione, spero non intenso, con più pressione sugli ospedali anche per l'arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età. Va anche ripresa la app Immuni, che consente un tracciamento digitalizzato più tempestivo di quello manuale" ha speogato Ricciardi che sul picco del contagio invece ha spiegato: "È troppo presto, ma potrebbe essere a dicembre o a gennaio-febbraio, quando arriverà l'influenza e porterà un po' di confusione nel riconoscere il coronavirus intasando gli ospedali. Se saremo bravi nel rispettare le misure però supereremo l'una e l'altro” ha concluso Ricciardi.