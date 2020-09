"Ho contratto il Covid-19, mi hanno abbandonato": cittadino butta la spazzatura dal balcone

"Ho contratto il Coronavirus da cinque giorni": inizia così un video racconto diffuso via social da un giovane che si fa inquadrare sul terrazzo di un'abitazione. L'uomo racconta di essere stato "abbandonato dall'Asl", si rivolge poi a De Luca - definito 'sceriffo' - e infine concentra la sua attenzione sul sacchetto di spazzatura che gli è accanto, sacchetto a cui dà il nome di 'Borrelli' prima di gettarlo nel vuoto. Il sacco fa un volo di diversi piani e si schianta in strada, tra macchine parcheggiate, per fortuna - pare - senza conseguenze.

A rispondere all'uomo è lo stesso consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Vivere una situazione non facile non giustifica comportamenti ignobili da troglodita. Per il lancio del sacchetto lo abbiamo denunciato alle autorità. Inoltre esiste una procedura che è pubblicizzata sul sito del comune e dell'Asia".

Una questione simile era sorta nei giorni scorsi, attraverso la lettera di una donna: "Le scrivo perché c’è un problema, che non so come risolvere e vorrei qualcuno mi possa aiutare. Vorremmo sapere per chi è chiuso in casa in quarantena perché ha il covid 19 come deve comportarsi per la spazzatura? Ci hanno detto che la differenziata non la dobbiamo fare e fin qui siano d'accordo. Mica però possiamo tenere tutta la spazzatura in casa per settimane intere. La spesa la ordina con la prepagata e gliela lasciano fuori senza contatti diretti, ma l'immondizia nessuno può andarla a prendere e quindi mio genero è costretto a restare in casa con cumuli di rifuti. E' disumano", aveva denunciato la donna.