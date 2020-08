Coronavirus, dipendente Inps positivo al tampone: chiudono gli uffici di via De Gasperi

Sono stati chiusi gli uffici Inps di via De Gasperi a Napoli. Questo perché, da questa mattina, un dipendente della sede è risultato positivo al Covid-19. Per questo l'Inps ha disposto la chiusura e la sanificazione della sede. Nei prossimi giorni si deciderà sulla riapertura. Intanto il dipendente è in isolamento domestico e l'Asl procede, come di consueto, al tracciamento dei contatti avuti sul luogo di lavoro e in ambito familiare.

