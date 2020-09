Covid, la battaglia infinita degli infermieri: "A settembre 10 contagiati in Campania"

Dallo scorso 8 settembre a oggi 25 infermieri in Italia hanno contratto il Covid-19, con la Campania in particolare che vive una situazione "a dir poco allarmante che e rischia addirittura di peggiorare". È la situazione denunciata da Nursing Up, sindacato degli infermieri. I dati – spiega il sindacato – sono ufficiali, e evidenziano "come per i nostri infermieri l’emergenza, in realtà, non è mai finita".

"Ogni giorno con i nostri referenti regionali monitoriamo la situazione all’interno degli ospedali – spiega Antonio De Palma, presidente del Nursing Up – Il quadro è davvero allarmante". Questi i numeri dati dal sindacato: dall'8 settembre al 28, ci sono i 5 contagi di Ragusa (8 settembre), i 4 casi di Alessandria (tutte infermiere donne) del 12 settembre, e poi 1 contagio a Genova (12 settembre), 5 casi al Cardarelli di Napoli (14 settembre), un caso di contagio a Potenza (23 settembre), 5 casi a Castellammare di Stabia (25 settembre), Perugia con tre infermieri del reparto di nefrologia (28 settembre) e Foggia, sempre 28 settembre, con 1 contagio.

La Campania quindi svetta tristemente, con ben 10 contagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Di fronte a questi numeri è giusto chiedersi che futuro ci aspetta. Noi infermieri – continua De Palma – siamo consapevoli dei rischi che corriamo dal primo giorno dell’esplosione di questa terribile emergenza. Oggi conosciamo meglio questo agente virale, ci siamo aggiornati durante questa estate di calma apparente e abbiamo addirittura studiato per conto nostro per comprendere meglio quali sarebbero stati i nuovi rischi da affrontare. Eravamo e siamo consapevoli che l’emergenza sarebbe tornata e siamo pronti a lottare per difendere la salute dei cittadini, mettendo anche a rischio la nostra vita. Ma mentre noi continuiamo a metterci la faccia, ogni giorno, ci chiediamo chi e in che modo sosterrà la nostra battaglia". La richiesta è alle istituzioni: aggiustamenti in busta paga, migliore organizzazione, adeguati strumenti di difesa. Ed è per questo che il 15 ottobre a Roma, al Circo Massimo, gl infermieri saranno in piazza a protestare.