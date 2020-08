Coronavirus, 41 nuovi positivi in Regione Campania sono viaggiatori. Cala l'indice Rt Puntuale

I dati di oggi hanno registrato 138 positivi nella Regione Campania. Di questi, specifica l'Unità di Crisi, 41 sono viaggiatori: 23 provenienti dalla Sardegna, 12 dalla Grecia, 3 da Malta, 3 dalla Spagna.

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 fa sapere che "prosegue con grande determinazione l’operazione di sicurezza e prevenzione con i controlli mirati predisposti all’aeroporto di Capodichino e le segnalazioni alle Asl di quanti rientrano da fuori regione. Occorre individuare quanti più contagi “da importazione” per garantire sicurezza e prevenzione alle famiglie. Si lavora con grande impegno, e si continuerà a farlo con enorme sforzo e decisione soprattutto nell’individuazione di tutti i contatti".

Nonostante l’aumento dell’incidenza dei nuovi casi positivi, l’Rt Puntuale calcolato sui soggetti risultati positivi sintomatici delle ultime due settimane, risulta in diminuzione, con un valore assoluto di 0.85.​ L'indice Rt è la misura della potenziale trasmissibilità della malattia legata anche alle misure di contenimento intraprese.