Coronavirus, indice Rt della Campania più basso d'Italia (0,65)

"La Campania è la regione con l’indice di contagio più basso d’Italia, anche nella seconda ondata dell’epidemia da Covid-19. Grazie agli operatori del settore sanitario e a quanti, con il loro impegno e i loro sforzi, hanno contribuito a questo risultato straordinario". E' la nota con la quale la Regione Campania rende noto l'importante dato. L'indice Rt è fondamentale indicazione per la decisione relativa alle zone da assegnare dal Governo per contenere l'epidemia Covid. L'Rt peggiore è quello del Veneto 1,11, seguito da Molise 1,02, Lazio 0,98 e Lombardia 0,92, secondo i dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità.

Ultimi dati e vaccini

Negli ultimi giorni in Campania è sceso il numero di positivi, ieri poco più di 300, ma è risalito il tasso tamponi/positivi in Campania ed è partita la campagna vaccinale con poco più di 700 dosi somministrate in sette presidi ospedalieri regionali.