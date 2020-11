Frattamaggiore, il sindaco: "Un positivo quasi in ogni famiglia, rischiamo la zona rossa"

"A Frattamaggiore 46 nuovi casi e, purtroppo, un altro decesso. Se i contagi aumenteranno con questo ritmo, con un positivo quasi in ogni famiglia, Frattamaggiore potrebbe davvero diventare zona rossa. E allora chiuderanno tutti, di nuovo... Questa volta però non potremo prendercela con nessuno, se non con noi stessi". E' quanto affermato dal sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete che, nella tarda serata di sabato, ha aggiornato la cittadinanza sul contagio da Coronavirus nel comune a nord di Napoli.

"Nonostante le restrizioni, per tutta la giornata mi sono arrivate, da parte di cittadini volenterosi, che ringrazio per l’aiuto, segnalazioni di assembramenti in più parti della città, come se il coronavirus non esistesse. Per quanto possibile, e con il personale risicato a disposizione, abbiamo cercato di tamponare le varie situazioni. Ma questi comportamenti irresponsabili sono uno schiaffo a tutte le persone che stanno combattendo contro la malattia, a chi purtroppo la battaglia l’ha persa e alle famiglie ed imprenditori che sono in difficoltà", ha concluso il primo cittadino frattese.