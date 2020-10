Coronavirus, lutto a Frattamaggiore: l'annuncio del sindaco

Una persona di Frattamaggiore, positiva al Coronavirus, è deceduta nelle ultime ore. E' quanto annunciato alla cittadinanza nella serata di martedì dal sindaco Marco Antonio Del Prete.

"Cari concittadini, questi sono i video che non vorrei mai fare, ma visto l'aggravarsi della situazione Coronavirus in Italia e in Campania, così come nella nostra città, ritengo opportuno fare con voi una seria riflessione. Parto dai numeri. Dopo l'ultima verifica fatta con l'Asl, la situazione a Frattamaggiore non è per nulla confortante. 48 positivi di cui 3 attualmente ricoverati. A questi va aggiunto un avvenuto decesso. Alla famiglia esprimo la vicinanza mia e di tutta la città di Frattamaggiore", ha spiegato il primo cittadino in una diretta social.

"La situazione, ripeto, non è confortante e se a questo aggiungiamo comportamenti, come quelli anche da voi segnalati soprattutto nel weekend, capirete bene la ratio di questo mio ultimo provvedimento, l'ordinanza 108, che prevede il divieto assoluto di stazionamento nei luoghi pubblici nelle ore serali del weekend, quando questi crei assembramenti. Non c'è divieto di passeggiare, di andare a bere una birra o andare in pizzeria o al ristorante. Non voglio, però, vedere più scena come quelle di sabato scorso. Dobbiamo capire che questa battaglia la si vince solamente se la combattiamo tutti insieme, rispettando le regole. Soltanto così supereremo questa pandemia", ha concluso il sindaco Del Prete.