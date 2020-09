Folla si presenta al Frullone per chiedere il tampone, poi sparisce: il caso

Nel corso di questa mattina al Frullone, sede della Direzione Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, una folla di almeno un centinaio di persone provenienti da diversi comuni limitrofi ha improvvisamente occupato l’area dedicata all’esecuzione dei tamponi. Tutti non residenti sul territorio di competenza dell’ASL Napoli 1 Centro (Anacapri, Capri, Napoli) ma con la pretesa di essere sottoposti al test “immediatamente”. Dopo aver reso dichiarazioni a una persona (che, munito di telecamera e restando sempre all’esterno dell’ingresso principale, ha anche provveduto a girare immagini dell’assembramento) e, soprattutto, senza aver fatto alcun test e senza alcun ulteriore chiarimento, la folla si è improvvisamente dileguata.

Le dichiarazioni dell'Asl

Con una nota l'Asl ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto. “Difficile non leggere quanto è accaduto come una mera provocazione, sulla quale dovrà essere fatta chiarezza fino in fondo. L’evento di stamane è apparso non solo inatteso, ma anche molto “sospetto” e stava per provocare l’interruzione di un servizio a favore di chi ne ha diritto. La Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro tiene a ribadire che per l’effettuazione dei tamponi l’iter è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia e quindi all’ASL di competenza rispetto al comune di residenza. Presso la postazione del Frullone si eseguono i tamponi di prima diagnosi solo per coloro i quali il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ha richiesto l’effettuazione del tampone di prima diagnosi, inserendo la richiesta in piattaforma informatica. La postazione del Frullone è dedicata in particolare agli asintomatici in condizioni di muoversi con mezzi propri. Per coloro che invece sono sintomatici, ovvero che non possono raggiungere con mezzi propri il Frullone, si provvede entro le 24/48 ore presso il proprio domicilio con le USCA. Le USCA, tra l’altro, garantiscono anche l’effettuazione a domicilio del primo e del secondo tampone di guarigione (nell'arco delle 24 ore). È bene chiarire che sono sottoposti a tampone naso-faringeo persone residenti ovvero domiciliati nei comuni di Anacapri, Capri e Napoli, processati ed esitati entro le 24 ore dalla loro effettuazione e gli esiti sono resi disponibili su piattaforma informatica a disposizione dei medici richiedenti. Negli ultimi giorni la media tamponi eseguita al Frullone è di circa 300 al giorno con tempi di attesa inferiori ai 30 minuti. Alle ore 14,00 di oggi, già 400 tamponi sono stati eseguiti al Frullone mentre le nove USCA che stanno lavorando sul territorio (dalle 9,00 alle 17,00) ne hanno eseguiti oltre 100. Un lavoro straordinario reso possibile da tutte le donne e gli uomini che con abnegazione e sacrificio si spendono al servizio dell’ASL Napoli 1 Centro dando valore a quella che è la nostra visione “al lavoro per garantire salute”.