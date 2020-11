Focolaio al tribunale di Torre Annunziata: sette positivi

Un vero e proprio focolaio si sta sviluppando all'interno del tribunale di Torre Annunziata. In poche ore è stata riscontrata la positività di sette persone che lavorano all'interno del settore penale del palazzo di giustizia. Si tratta di tre magistrati, tre cancellieri e un addetto alla stenotipia. Tutti impegnati in due piani del palazzo di corso Umberto I. L'allarme è partito dopo che uno dei cancellieri ha scoperto la propria positività e ha avvisato il personale amministrativo competente. Per diligenza personale ha poi avvertito personalmente anche le persone con cui aveva condiviso l'udienza.

Il ricorso a centri privati

Grazie all'effettuazione di un tampone in un centro privato ha così scoperto di essere positiva anche l'addetta alla stenotipia e così è cominciato un tam-tam che ha portato tutte i contatti di queste persone a controllarsi. Solo attraverso il ricorso a centri privati le altre persone contagiate hanno scoperto la loro positività. Le udienze però stanno continuando e per nessuno dei contatti diretti dei positivi è stato disposto l'isolamento fiduciario in attesa del tampone. Completamente saltata l'attività di tracciamento necessario a scongiurare il diffondersi del virus all'interno delle aule di giustizia torresi. Nel corso della giornata di oggi sono stati effettuati dei tamponi ma al momento non è stato disposto alcun blocco delle attività in presenza.