Coronavirus, quattro nuovi positivi: appartengono allo stesso nucleo familiare

"Devo purtroppo comunicarvi che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud mi ha informato che quattro persone di Massa Lubrense sono risultate positive al covid – 19. Si tratta di componenti dello stesso nucleo familiare di persone già contagiate che erano in isolamento domiciliare ed in attesa dei risultati del tampone di controllo. La buona notizia è che stanno tutti bene. In riferimento all’aumento dei contagi da covid – 19 a Massa Lubrense, nella giornata di ieri ho scritto due lettere.

Nella prima ho evidenziato al Direttore Generale dell’ASL Napoli 3Sud i disservizi segnalatemi nelle ultime settimane dai nostri concittadini per i lunghi tempi di attesa nell’avere dei tamponi di controllo, dei ritardi nell’esito degli stessi e per le modalità di comunicazione dei risultati. L’attuale aumento dei contagi impone che ci sia una maggiore celerità nell’affrontare l’emergenza.

Nella seconda lettera ho scritto alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato ed alla Guardia Costiera per chiedere un aumento dei controlli per il rispetto della normativa anticovid, soprattutto nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi.

Sono preoccupato per l’attuale fase e oltre a richiedere maggiore determinazione all’ASL ed alle Forze dell’Ordine vi chiedo di cuore un maggiore impegno nell’affrontare questo momento con comportamenti responsabili, nell’evitare assembramenti, nell’uso delle mascherine. Lo dico non per fare allarmismo ma nella consapevolezza che attualmente abbiamo 15 persone contagiate a Massa Lubrense", scrive su Facebook Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense sugli ultimi contagi nella cittadina della penisola sorrentina":